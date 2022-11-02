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1 час назад

Волочкова перечислила виды своих "стройных шпагатов"

Газета.Ruиещё 2

Балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram заявила, что ее "стройный шпагат" может быть исполнен в четырех вариациях.

"Стройный шпагат Волочковой бывает разным. Горизонтальным, вертикальным, параллельным, перпендикулярным", - перечислила Волочкова.

По мнению танцовщицы, ее шпагат "украшает жизнь" и уместен в самых разных ситуациях. Она напомнила, что это умение было разработано годами труда. Волочкова попросила фанатов поделиться своим мнением, однако отключила комментарии под публикацией.

Ранее Волочкова призналась, что не везде уместен ее фирменный шпагат.

Шоу-бизнес,Видео,Анастасия Волочкова,
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