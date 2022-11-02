Волочкова перечислила виды своих "стройных шпагатов"

Балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram заявила, что ее "стройный шпагат" может быть исполнен в четырех вариациях.

По мнению танцовщицы, ее шпагат "украшает жизнь" и уместен в самых разных ситуациях. Она напомнила, что это умение было разработано годами труда. Волочкова попросила фанатов поделиться своим мнением, однако отключила комментарии под публикацией.