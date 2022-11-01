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1 час назад

Адвокат: Собчак могла заключить сделку со следствием

Илья Родин

Журналистка Ксения Собчак могла через адвоката заключить сделку со следствием, заявил юрист Андрей Алешкин. Он добавил, что на суде в таком случае она может стать свидетелем со стороны обвинения. Об этом пишет портал Woman.ru.

Адвокат: Собчак могла заключить сделку со следствием
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звездный адвокат Андрей Алешкин пояснил, что после отъезда из России Собчак « передала все бразды правления своим адвокатам».

Юрист предположил, что через адвокатов была заключена сделка со следствием. В частности, Ксения могла предложить раскрытие важной информации, подтверждающей вину задержанных по делу о вымогательстве Кирилла Суханова и Ариана Романовского.

Алешкин уточнил, что если его предположение подтвердится, то Собчак в суде предстанет свидетелем со стороны обвинения.

Журналистка не вернется в РФ до тех пор, пока не получит соответствующие гарантии со стороны прокуратуры, пояснил эксперт. Он добавил, что то, что в настоящее время нет оснований для привлечения Ксении к ответственности, не означает, что они не появятся в дальнейшем.

Поэтому до суда Собчак не вернется в Россию, резюмировал Алешкин.

Шоу-бизнес,Кирилл Суханов,Андрей Алешкин,Ксения Собчак,
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