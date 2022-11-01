Разин решил создать новый «Ласковый май» после смерти Шатунова

Продюсер Андрей Разин объявил о планах собрать новый состав группы «Ласковый май». Соответствующее заявление он сделал в видеообращении у себя на YouTube-канале.
«Группа "Ласковый май" будет создана заново из молодых ребят. Персонально для них делаем свою страничку в социальных сетях, везде, где вы можете их увидеть и услышать», — сказал Разин.
Никаких других подробностей о новой группе он не привел.
Также Разин объявил о полном удалении и блокировке контента о прошлом коллективе «Ласковый май» и жизни и творчестве ее солиста Юрия Шатунова в интернете. По его словам, патенты на все это принадлежат ему и переданы США. Единственным источником информации о «Ласковом мае» и Шатунове станут каналы Разина и группы в YouTube. Кроме того продюсер сообщил о запрете на исполнение песен старого коллектива.
«Исполнение песен "Ласкового мая" запрещено! Все песни, которые исполняются группой, будут заблокированы во всех социальных сетях. Концерты, мероприятия, вечера памяти с исполнением песен без разрешения правообладателей будут блокироваться мгновенно. Наиболее дерзких пиратов ждет уголовная ответственность. И судиться с вами будет уже другое государство. Не Россия», — заявил Разин.
Данные меры, по его словам, вступят в силу с 1 февраля 2023 года. При этом Разин пообещал публиковать на YouTube-каналах «Ласковый май» и «Андрей Разин» в течение 10 лет все имеющиеся видеозаписи, которые касаются Шатунова и коллектива.