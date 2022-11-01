Максакова дала совет Собчак

Оперная певица Мария Максакова высказалась по поводу недавнего бегства телеведущей Ксении Собчак из России в Литву. Она назвала происходящее с журналисткой заслуженным и посоветовала ей не ждать сочувствия за границей, передает StarHit.
Максакова назвала уровень ненависти, который вызывает к себе сейчас Собчак, «зашкаливающим».
«И это весьма заслуженно. Сомневаюсь, что ее пребывание в РФ будет безопасным», — добавила оперная певица.
По ее мнению, от уровня негодования Собчак может получить не только «плевок в лицо», но и превратиться из кровавой барыни в окровавленную».
«Вряд ли она при этом найдет сочувствие. Посмотрим, не начнется ли в других странах флешмоб с плевком в ее адрес», — заключила оперная певица.
Напомним, что Собчак покинула Россию, спасаясь от уголовного преследования по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Позже подозрения с телеведущей сняли. Главными фигурантами дела сейчас являются коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов и экс-редактор Tatler Ариан Романовский.