Максакова дала совет Собчак

Оперная певица Мария Максакова высказалась по поводу недавнего бегства телеведущей Ксении Собчак из России в Литву. Она назвала происходящее с журналисткой заслуженным и посоветовала ей не ждать сочувствия за границей, передает StarHit.

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Максакова назвала уровень ненависти, который вызывает к себе сейчас Собчак, «зашкаливающим».

«И это весьма заслуженно. Сомневаюсь, что ее пребывание в РФ будет безопасным», — добавила оперная певица.

По ее мнению, от уровня негодования Собчак может получить не только «плевок в лицо», но и превратиться из кровавой барыни в окровавленную».

«Вряд ли она при этом найдет сочувствие. Посмотрим, не начнется ли в других странах флешмоб с плевком в ее адрес», — заключила оперная певица.