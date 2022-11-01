Киркоров уехал из России после скандала с журналисткой

Певец Филипп Киркоров покинул территорию Российской Федерации . Примечательно, что это случилось после конфликта с журналисткой, в шутку обвинившей его в воровстве. Об этом пишет портал «Слово и дело».

Киркоров уехал в Узбекистан, где должен пройти его большой концерт в рамках его юбилейного тура. Певец выложил в соцсети видео из аэропорта.

Напомним, ранее Киркоров нагрубил журналистке, которая в шутку спросила его о «воровстве» меню из ресторанов разных городов. По словам представителя певца Екатерины Успенской, форма общения певца с журналистами была «шутливой», поэтому обижаться на ситуацию нет никакого смысла. Она также добавила, что представители артиста уже связались с представительницей СМИ. По ее словам, «никто ничем не оскорбился».