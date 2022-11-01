В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 61.62EUR 61.12
Войти в почту
18 минут назад

Киркоров уехал из России после скандала с журналисткой

Елена Прошина

Певец Филипп Киркоров покинул территорию Российской Федерации. Примечательно, что это случилось после конфликта с журналисткой, в шутку обвинившей его в воровстве. Об этом пишет портал «Слово и дело».

Киркоров уехал из России после скандала с журналисткой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Киркоров уехал в Узбекистан, где должен пройти его большой концерт в рамках его юбилейного тура. Певец выложил в соцсети видео из аэропорта.

«Восток – дело тонкое! Мы дело тонкое знаем», — подписал свою публикацию Киркоров.

Напомним, ранее Киркоров нагрубил журналистке, которая в шутку спросила его о «воровстве» меню из ресторанов разных городов. По словам представителя певца Екатерины Успенской, форма общения певца с журналистами была «шутливой», поэтому обижаться на ситуацию нет никакого смысла. Она также добавила, что представители артиста уже связались с представительницей СМИ. По ее словам, «никто ничем не оскорбился».

Шоу-бизнес,Екатерина Успенская,Филипп Киркоров,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители