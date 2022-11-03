Группу "Ласковый май" воссоздадут

"Группа "Ласковый май" будет создана заново из молодых ребят, которые будут работать. Персонально для них делаем свою страничку в социальных сетях - везде, где вы можете их увидеть и услышать", - сказал продюсер во вторник в видео, опубликованном в его YouTube-канале "Андрей Разин".