Мертвые и богатые: подсчитаны доходы ушедших знаменитостей

Американский журнал Forbes подсчитал заработок умерших знаменитостей в 2022 году. Впервые в истории пятерка лидеров заработала свыше 100 миллионов долларов каждый. Основными источниками доходов стали продажи прав на произведения, продажа акций и именной атрибутики.

Рок-певец Дэвид Боуи (умер в 2016 г.) заработал в этом году $250 млн

Первую строчку ежегодного рейтинга занял создатель «Хоббита» и «Властелина колец» Джон Р. Р. Толкин. В этом году от продажи прав и различных товаров писатель заработал $500 млн. Кроме Толкина в список вошли баскетболист Коби Брайант с доходом в $400 млн, рок-певец Дэвид Боуи - $250 млн, американский певец Элвис Пресли – $110 млн, и другие. Суммарный доход всех 13 участников списка составил около $1,6 млрд. Как правило, доход умерших знаменитостей достается их родственникам.