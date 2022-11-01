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56 минут назад

Мертвые и богатые: подсчитаны доходы ушедших знаменитостей

Американский журнал Forbes подсчитал заработок умерших знаменитостей в 2022 году. Впервые в истории пятерка лидеров заработала свыше 100 миллионов долларов каждый. Основными источниками доходов стали продажи прав на произведения, продажа акций и именной атрибутики.

1/13 Cоздатель «Хоббита» и «Властелина колец» Джон Р. Р. Толкин (умер в 1973 г.) заработал $500 млн
Фото: legion-media.ru
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2/13 Баскетболист Коби Брайант (погиб в 2020 г.) получил доход на сумму $400 млн
Фото: globallookpress.com
3/13 Рок-певец Дэвид Боуи (умер в 2016 г.) заработал в этом году $250 млн
Фото: Imago\TACC
4/13 Певец Элвис Пресли (умер в 1977 г.) получил доход на сумму $110 млн
Фото: globallookpress.com
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5/13 Певец Джеймс Браун (умер в 2006 г.) стал богаче на $100 млн
Фото: ТАСС
6/13 Певец Майкл Джексон (умер в 2009 г.) получил прибыль в размере $75 млн
Фото: globallookpress.com
7/13 Певец и поэт Леонард Коэн (умер в 2016 г.) стал богаче $55 млн
Фото: Zuma\TACC
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8/13 Писатель и мультипликатор Доктор Теодор Сьюз (умер в 1991 г.) заработал $32 млн
Фото: legion-media.ru
9/13 Музыкант, барабанщик-виртуоз Джефф Поркаро (погиб в 1992 г.) получил доход на сумму $25 млн
Фото: Wikipedia commons
10/13 Создатель комиксов Чарльз Шульц (умер в 2000 г.) заработал $24 млн
Фото: Wikipedia commons
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11/13 Певец Хуан Габриель (умер в 2016 г.) получил прибыль на сумму $23 млн
Фото: globallookpress.com
12/13 Певец и музыкант Джон Леннон (убит 1980 г.) заработал $16 млн
Фото: legion-media.ru
13/13 Певец и музыкант Джордж Харрисон (умер в 2001 г.) получил доход на сумму $12
Фото: ТАСС

Первую строчку ежегодного рейтинга занял создатель «Хоббита» и «Властелина колец» Джон Р. Р. Толкин. В этом году от продажи прав и различных товаров писатель заработал $500 млн. Кроме Толкина в список вошли баскетболист Коби Брайант с доходом в $400 млн, рок-певец Дэвид Боуи - $250 млн, американский певец Элвис Пресли – $110 млн, и другие. Суммарный доход всех 13 участников списка составил около $1,6 млрд. Как правило, доход умерших знаменитостей достается их родственникам.

Самые богатые ушедшие знаменитости – в галерее «Рамблера»

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