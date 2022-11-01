Экс-продюсер Ивлеевой подал в суд на владелицу «Медиашколы Останкино»

Бывший продюсер блогера Насти Ивлеевой Евгений Вольтов подал в суд на владелицу «Медиашколы Останкино» Ольгу Спиркину. Как сообщает Telegram-канал Mash, причиной стали нелестные высказывания в его адрес Спиркиной в социальных сетях.

Фото: соцсети соцсети

Вольтов и Спиркина сотрудничали почти 14 лет, но в один момент не смогли поделить прибыль от работы «Медиашколы Останкино». После этого продюсер якобы забрал свой авторский курс лекций и начал работать с главными конкурентами организации — «Высшей школой Останкино», которой владеет телеведущая Елена Летучая.