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1 час назад

Экс-продюсер Ивлеевой подал в суд на владелицу «Медиашколы Останкино»

Никита Бородкин

Бывший продюсер блогера Насти Ивлеевой Евгений Вольтов подал в суд на владелицу «Медиашколы Останкино» Ольгу Спиркину. Как сообщает Telegram-канал Mash, причиной стали нелестные высказывания в его адрес Спиркиной в социальных сетях.

Экс-продюсер Ивлеевой подал в суд на владелицу «Медиашколы Останкино»
Фото: соцсетисоцсети

Вольтов и Спиркина сотрудничали почти 14 лет, но в один момент не смогли поделить прибыль от работы «Медиашколы Останкино». После этого продюсер якобы забрал свой авторский курс лекций и начал работать с главными конкурентами организации — «Высшей школой Останкино», которой владеет телеведущая Елена Летучая.

После этого владелица медиашколы раскритиковала в соцсетях Вольтова, назвав его предателем и вором. Через некоторое время Спиркиной пришел иск, в котором продюсер потребовал от своей знакомой публичных извинений и 1 рубль в качестве моральной компенсации.

Шоу-бизнес,Елена Летучая,Ольга Спиркина,
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