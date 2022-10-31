Влад Сташевский впервые за долгое время появился на публике

Звезда 90-х Влад Сташевский впервые вышел в свет после долгого перерыва и исполнил свои хиты на «Дискотеке МУЗ-ТВ. Золотые хиты» в Music Media Dome.

Фото: Youtube / TIKO988 Youtube / TIKO988

— Страна большая. И недели не проходит, чтобы я где-то не выступил, — признался певец.

Сташевский исполнил несколько своих хитов. За кулисами шоу звезда 90-х появился в рубашке винного цвета и клетчатых брюках.

После прекращения сотрудничества с продюсером Юрием Айзеншписом, карьера Сташевского пошла на спад, а сам певец стал вести замкнутый образ жизни, передает «МУЗ-ТВ».

В сентябре стало известно, что на сцену вернется певец и композитор Андрей Губин, но уже в совершенно новом образе. По словам шоумена Стаса Барецкого, обещавший больше никогда не возвращаться на сцену Губин передумал. Совместно с Барецким он якобы скоро выпустит новый альбом, который уже давно был запланирован.