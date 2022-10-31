В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 61.62EUR 61.12
Войти в почту
1 час назад

Влад Сташевский впервые за долгое время появился на публике

Вечерняя Москваиещё 1

Звезда 90-х Влад Сташевский впервые вышел в свет после долгого перерыва и исполнил свои хиты на «Дискотеке МУЗ-ТВ. Золотые хиты» в Music Media Dome.

Влад Сташевский впервые за долгое время появился на публике
Фото: Youtube / TIKO988Youtube / TIKO988

— Страна большая. И недели не проходит, чтобы я где-то не выступил, — признался певец.

Сташевский исполнил несколько своих хитов. За кулисами шоу звезда 90-х появился в рубашке винного цвета и клетчатых брюках.

После прекращения сотрудничества с продюсером Юрием Айзеншписом, карьера Сташевского пошла на спад, а сам певец стал вести замкнутый образ жизни, передает «МУЗ-ТВ».

В сентябре стало известно, что на сцену вернется певец и композитор Андрей Губин, но уже в совершенно новом образе. По словам шоумена Стаса Барецкого, обещавший больше никогда не возвращаться на сцену Губин передумал. Совместно с Барецким он якобы скоро выпустит новый альбом, который уже давно был запланирован.

Певец и композитор Игорь Николаев выразил желание снова увидеть Губина на сцене и даже предложил ему записать совместную композицию. Он также рассказал о давнишнем конфликте с Губиным из-за песни.

Шоу-бизнес,Влад Сташевский,Андрей Губин,Игорь Николаев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители