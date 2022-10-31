Влад Сташевский впервые за долгое время появился на публике

Звезда 90-х Влад Сташевский впервые вышел в свет после долгого перерыва и исполнил свои хиты на «Дискотеке МУЗ-ТВ. Золотые хиты» в Music Media Dome.
— Страна большая. И недели не проходит, чтобы я где-то не выступил, — признался певец.
Сташевский исполнил несколько своих хитов. За кулисами шоу звезда 90-х появился в рубашке винного цвета и клетчатых брюках.
После прекращения сотрудничества с продюсером Юрием Айзеншписом, карьера Сташевского пошла на спад, а сам певец стал вести замкнутый образ жизни, передает «МУЗ-ТВ».
В сентябре стало известно, что на сцену вернется певец и композитор Андрей Губин, но уже в совершенно новом образе. По словам шоумена Стаса Барецкого, обещавший больше никогда не возвращаться на сцену Губин передумал. Совместно с Барецким он якобы скоро выпустит новый альбом, который уже давно был запланирован.
Певец и композитор Игорь Николаев выразил желание снова увидеть Губина на сцене и даже предложил ему записать совместную композицию. Он также рассказал о давнишнем конфликте с Губиным из-за песни.