Дети Галкина* и Пугачевой получили израильские паспорта

Певица Алла Пугачева с конца февраля живет в небольшом городе Израиля. Только на несколько недель артистка приезжала в Латвию и Россию. А не так давно Примадонна получила израильский паспорт «даркон». Также у супруга знаменитости, шоумена Максима Галкина*, есть гражданство Израиля, так как его мать является чистокровной еврейкой.

Фото: соцсети соцсети

Свой паспорт Пугачева получила в середине мая. Он действителен только год. А сейчас портал «Дни.ру» сообщает, что дети Аллы и Максима тоже стали гражданами Израиля. Малыши были рождены в 2013 году суррогатной мамой от еврейского семени.

По закону страны, заявку на получение паспорта могут подать только отец или мать несовершеннолетнего ребенка. Также наследникам звезд нужно было обязательно присутствовать при оформлении прошения.