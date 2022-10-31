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1 час назад

Участниц «Евровидения» от России не пригласили на конкурс в Ереване

Lenta.ruиещё 1

Исполнительниц Анастасию и Марию Толмачевых, победительниц «Детского Евровидения — 2006» и участниц «Евровидения-2014» от России, не пригласили на «Детское Евровидение» в Ереване. Об этом сообщает РИА Новости.

Участниц «Евровидения» от России не пригласили на конкурс в Ереване
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Директор сестер подтвердил, что они не получали никаких уведомлений от организаторов конкурса.

«Мы даже не знали об этом. Мы готовы рассмотреть это предложение, но пока говорить не о чем», — сказал он.

Ранее руководство мероприятия заявило, что все победители прошлых лет получили приглашения на фестиваль, который пройдет в Армении в декабре. При этом, в каком статусе приглашенные артисты появятся на шоу не уточнялось — они могли выступить на сцене или стать почетными гостями.

Россия не принимает участие в «Детском Евровидении — 2022». Такое решение было принято в связи с выходом Первого канала, радиодома «Останкино» и Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) из Европейского вещательного союза (ЕВU). Выход организаций, в свою очередь, был связан с решением отстранить Россию от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2022 году из-за специальной военной операции.

Шоу-бизнес,Мария Толмачева,Анастасия Толмачева,Первый канал,
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