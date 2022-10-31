Участниц «Евровидения» от России не пригласили на конкурс в Ереване

Исполнительниц Анастасию и Марию Толмачевых, победительниц «Детского Евровидения — 2006» и участниц «Евровидения-2014» от России, не пригласили на «Детское Евровидение» в Ереване. Об этом сообщает РИА Новости.

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Директор сестер подтвердил, что они не получали никаких уведомлений от организаторов конкурса.

«Мы даже не знали об этом. Мы готовы рассмотреть это предложение, но пока говорить не о чем», — сказал он.

Ранее руководство мероприятия заявило, что все победители прошлых лет получили приглашения на фестиваль, который пройдет в Армении в декабре. При этом, в каком статусе приглашенные артисты появятся на шоу не уточнялось — они могли выступить на сцене или стать почетными гостями.