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1 час назад

Филипп Киркоров отпустил шутку в адрес уехавшей в Израиль Аллы Пугачевой

Илья Родин

Шоумен Филипп Киркоров во время концерта по случаю 55-летия БКЗ «Октябрьский» предался воспоминаниям. Он рассказал, что ранее исполнял на этой сцене песню для своей экс-супруги певицы Аллы Пугачевой. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Киркоров отпустил шутку в адрес уехавшей в Израиль Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Киркоров пояснил, что песня «Я поднимаю свой бокал» очень дорога ему по многим причинам. В частности, 25 лет назад он спел ее для Аллы Пугачевой.

Певец отметил, что с удовольствием снова исполнит ее. Точно также, как спел, когда в зале была «еще одна дама на балконе», добавил шоумен.

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Кроме того, Киркоров сделал комплимент директору БКЗ Эмме Лавринович. При это он обратился к ней, как к королеве - «ваше величество».

Ранее сообщалось, что шоумен грубо ответил журналистке, которая пыталась взять у него интервью. Негодование певца вызвал острый вопрос девушки об источнике его коллекции ресторанных меню.

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