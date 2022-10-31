"Самолет кошмарно трясло". Бузова о попытке сесть в Волгограде

Погодные условия в небе над Волгоградом не дали возможности совершить посадку самолету известной телеведущей.

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Певица и звезда русского шоу-бизнеса Ольга Бузова чуть не потеряла сознание от страха за свою жизнь.

«В городе был сильный туман и наш самолет не мог сесть почти час», – делится впечатлениями Бузова, – было просто ужасно, самолет кошмарно трясло. Я испытала сильнейший стресс.

Напомним, что сейчас девушка занята на съемках проекта «Звезды в Африке».