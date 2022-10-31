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1 час назад

Ольга Бузова не смогла сесть

Passion.ru

Погодные условия в небе над Волгоградом не дали возможности совершить посадку самолету известной телеведущей.

"Самолет кошмарно трясло". Бузова о попытке сесть в Волгограде
Фото: Passion.ruPassion.ru

Певица и звезда русского шоу-бизнеса Ольга Бузова чуть не потеряла сознание от страха за свою жизнь.

«В городе был сильный туман и наш самолет не мог сесть почти час», – делится впечатлениями Бузова, – было просто ужасно, самолет кошмарно трясло. Я испытала сильнейший стресс.

Напомним, что сейчас девушка занята на съемках проекта «Звезды в Африке».

На реалити Ольга вместе с участниками ежедневно вынуждена проходить испытания природой и климатом.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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