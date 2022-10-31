Киркоров расплакался на сцене во время концерта в Петербурге

Музыкант Филипп Киркоров не смог сдержать слез на сцене во время своего концерта в честь Большого Октябрьского зала в Санкт-Петербурге, пишет «ФАН».
Певец был крайне эмоционален, когда произносил свою речь и поздравлял зал, в котором свой творческий путь начинали многие российские артисты. Он посвятил песню бессменному директору зала Эмме Лавринович, при этом во время выступления на лице Киркорова появились слезы.
«Вот так, бегут времена, года... Чтобы это было дольше, как можно дольше — вы в таком количестве, а я в таком качестве», — заявил певец со сцены, вытирая слезы.