Певец Филипп Киркоров обругал журналистку во время интервью после концерта в Санкт-Петербургском «БКЗ Октябрьский». Как сообщает Telegram-канал SHOT, у поп-короля поинтересовались, коллекционировал ли он что-либо.

«Что только не коллекционировал. Но самое такое, это меню из ресторанов, разных, за эти годы», — сказал Киркоров.

«Тырите?», — поинтересовалась у него журналистка.

«Да пошла ты в ж***!», — эмоционально ответил певец, после чего покинул сотрудников прессы.

Отметим, что это не первый случай, когда Киркоров грубо отвечал журналистам. 20 мая 2004 года он вышел из себя во время пресс-конференции в Ростове-на-Дону — тогда певец «послал» журналистку Ирину Ароян.