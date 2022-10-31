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27 минут назад

Киркоров грубо ответил заподозрившей его в воровстве журналистке

Никита Бородкин

Певец Филипп Киркоров обругал журналистку во время интервью после концерта в Санкт-Петербургском «БКЗ Октябрьский». Как сообщает Telegram-канал SHOT, у поп-короля поинтересовались, коллекционировал ли он что-либо.

«Что только не коллекционировал. Но самое такое, это меню из ресторанов, разных, за эти годы», — сказал Киркоров.

«Тырите?», — поинтересовалась у него журналистка.

«Да пошла ты в ж***!», — эмоционально ответил певец, после чего покинул сотрудников прессы.

Отметим, что это не первый случай, когда Киркоров грубо отвечал журналистам. 20 мая 2004 года он вышел из себя во время пресс-конференции в Ростове-на-Дону — тогда певец «послал» журналистку Ирину Ароян.

Впоследствии девушка подала в суд на певца и выиграла — 11 августа 2004 года мировой его признали виновным по ч. 2 ст. 130 УК РФ (Оскорбление в публичном месте»). Судья назначил ему штраф в размере 60 тыс. рублей.

Шоу-бизнес,Видео,Филипп Киркоров,
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