В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
55 минут назад

Cуд лишил Джигурду и Анисину многомиллионного наследства

Passion.ru

800 миллионов покойной Людмилы Бртаташ вновь повисли в воздухе.

Cуд лишил Джигурду и Анисину многомиллионного наследства
Фото: Passion.ruPassion.ru

Когда в феврале 2016 года бизнес-вумен Людмила Бараш была найдена с проломленной головой у себя в квартире, вокруг оставленного ею завещания сразу начались тяжбы.

Джигурда представил завещание, которое подруга семьи и крестная мать его сына от Марины Анисиной, составила на него.

Однако сестра покойной Светлана Романова заподозрила фальсификацию, и подала иск в суд.

23 июня 2017 года Кунцевский суд Москвы отклонил иск Романовой и присудил наследство, которое по некоторым данным, составляет около 800 млн рублей, Никите Джигурде. Истец с решением суда не согласилась.

И вот – новая информация - апелляционный суд удовлетворил очередной иск Романовой.

Джиугрда в изумлении.

И, в свою очередь, собирается опротестовать это решение.

Шоу-бизнес,Светлана Романова,Марина Анисина,Никита Джигурда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители