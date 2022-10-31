Очевидцы рассказали об истерике Большовой на месте ДТП

«Мой знакомый ехал из Москвы, он присутствовал как раз на месте происшествия. Когда он вылез из машины, сначала ее (Борисенко — прим. «Ленты.ру») не увидел, потому что сирены и мигалки мешали. И он сказал, что от нее болотом воняло. У нас там недалеко оно. Скорее всего, ее там избивали, и такое ощущение, что на нее бутылку водки вылили. Прям спиртным воняло и болотистым местом», — сообщил один из жителей села в эфире телепрограммы.