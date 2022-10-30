Тюльпанова: «Кержаков платит алименты в размере 11 тысяч рублей»

«Я неплохо зарабатываю сама, мне помогает мой молодой человек. Я не нуждаюсь в деньгах, поэтому не вижу смысла что-то требовать и доказывать. Мне это просто не надо. На его очередное бракосочетание я отреагировала нормально. Меня по-прежнему триггерит лишь отношение Саши к сыну. Незадолго до этой свадьбы у Темы был день рождения. А отец даже не подарил ребенку подарок, проигнорировал это событие», - возмущается Милана.