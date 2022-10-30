Тюльпанова: «Кержаков платит алименты в размере 11 тысяч рублей»

Известный футболист Александр Кержаков недавно женился в третий раз. О ребенке от прошлого брака спортсмен практически забыл.
Его экс-супруга Милана Тюльпанова в интервью изданию Starhit рассказала, что воспитывает сына одна, а материальная помощь от отца минимальна. Но переживает она не из-за этого, а потому, что мальчик обделен отцовским вниманием.
«Я неплохо зарабатываю сама, мне помогает мой молодой человек. Я не нуждаюсь в деньгах, поэтому не вижу смысла что-то требовать и доказывать. Мне это просто не надо. На его очередное бракосочетание я отреагировала нормально. Меня по-прежнему триггерит лишь отношение Саши к сыну. Незадолго до этой свадьбы у Темы был день рождения. А отец даже не подарил ребенку подарок, проигнорировал это событие», - возмущается Милана.
Тюльпанова рассказала, что не общается с Кержаковым уже три года, а встречи ее сына с отцом происходят только по инициативе ребенка.
«Сейчас Александр платит алименты в размере прожиточного минимума — 11 тысяч рублей», - констатировала она.
Недавно бывший нападающий питерского "Зенита" и сборной России Александр Кержаков заявил, что готов возглавить московский "Локомотив".
«Конечно же, я готов возглавить «Локомотив» и спасти команду от вылета, если ко мне обратятся».