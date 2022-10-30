Сын Виторгана ушел служить в армию. В израильскую

Актер Эммануил Виторган в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ рассказал о выборе своего внука, 22-летнего Даниила. Виторган объяснил, что после переезда в Израиль его внук самостоятельно решил отправиться служить в вооруженные силы страны. Об этом информирует портал slovodel.