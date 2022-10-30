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1 час назад

Сын Виторгана ушел служить в армию. В израильскую

Ирина Лебедева

Актер Эммануил Виторган в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ рассказал о выборе своего внука, 22-летнего Даниила. Виторган объяснил, что после переезда в Израиль его внук самостоятельно решил отправиться служить в вооруженные силы страны. Об этом информирует портал slovodel.

Сын Виторгана ушел служить в армию. В израильскую
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он знает, чего хочет. Это самое главное», — заявил звездный дедушка.

Даниил — старший сын Максима Виторгана от брака артиста с актрисой Викторией Верберг. В этом браке родились двое детей, которым дали имена Даниил и Полина.

И брат и сестра живут в Израиле. Пока неясно, будут ли дети Максима Виторгана от первого брака возвращаться в РФ в будущем.

Израиль оказался весьма популярным местом у российских селебрити. Там осели Алла Пугачева с семьей, а также многие другие представители российского шоу-бизнеса.

Шоу-бизнес,Виктория Верберг,Эммануил Виторган,Максим Виторган,Алла Пугачева,
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