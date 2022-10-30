Садальский предупредил Канделаки о возможном уголовном преследовании

Станислав Садальский обратил внимание, что в ситуации конфликта между Канделаки и Собчак может пострадать не только Ксения.

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Речь идет о том, что после того, как Тверской суд Москвы поместил коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского под арест, Тина в Телеграм-канале выложила на всеобщее обозрение сканы израильского паспорта уехавшей в те же дни из России Собчак.

Садальский сообщил, что по закону, если хозяйка документа напишет заявление в полицию, главе ТНТ будет грозить уголовная ответственность, - рассказывает gazeta.ru.

«У Тины этот паспорт появился незаконно, и если Ксюша посчитает, что сведения составляют ее личную тайну, то она может обратиться с заявлением в прокуратуру! Тогда Канделаки грозит уголовное преследование. Будем наблюдать!» — написал Садальский.

Ранее Стас Садальский резко высказался в адрес Меньшовой. Он заявил, что ее взяли в шоу благодаря именитому отцу Владимиру Меньшову. Садальский подчеркнул, что навредить не хотел, просто ему не нравилось, как она ведет программу.