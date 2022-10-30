В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
35 минут назад

Садальский предупредил Канделаки о возможном уголовном преследовании

Ирина Лебедева

Станислав Садальский обратил внимание, что в ситуации конфликта между Канделаки и Собчак может пострадать не только Ксения.

Садальский предупредил Канделаки о возможном уголовном преследовании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о том, что после того, как Тверской суд Москвы поместил коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского под арест, Тина в Телеграм-канале выложила на всеобщее обозрение сканы израильского паспорта уехавшей в те же дни из России Собчак.

Садальский сообщил, что по закону, если хозяйка документа напишет заявление в полицию, главе ТНТ будет грозить уголовная ответственность, - рассказывает gazeta.ru.

«У Тины этот паспорт появился незаконно, и если Ксюша посчитает, что сведения составляют ее личную тайну, то она может обратиться с заявлением в прокуратуру! Тогда Канделаки грозит уголовное преследование. Будем наблюдать!» — написал Садальский.

Ранее Стас Садальский резко высказался в адрес Меньшовой. Он заявил, что ее взяли в шоу благодаря именитому отцу Владимиру Меньшову. Садальский подчеркнул, что навредить не хотел, просто ему не нравилось, как она ведет программу.

Актер заявил, что Юлия Меньшова, мягко говоря, никакая актриса, таланта у нее нет.

Шоу-бизнес,Кирилл Суханов,Стас Садальский,Владимир Меньшов,Станислав Садальский,Юлия Меньшова,Ксения Собчак,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители