Председатель депутатской комиссии по культуре, информационной политике и продвижению Львовского областного совета Святослав Шеремет заявил, что певцу Верке Сердючке (настоящее имя Андрей Данилко - "Газета.Ru") может грозить штраф за исполнение песни "Я не поняла" на русском языке в рамках выступления во Львове, пишет kp.ru.
"Будем рассматривать это на комиссии, такие вещи во Львове должны быть невозможными. В первую очередь должно быть сознание субъекта предпринимательства, чтобы такие вещи не происходили", - подчеркнул Шеремет.
Уточняется, что в сентябре 2018 года во Львовской области ввели полный запрет использование любого "русскоязычного культурного продукта".
Ранее на Украине оштрафовали доцента университета за негосударственный язык.