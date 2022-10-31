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1 час назад

Верку Сердючку могут оштрафовать за песню на русском языке

Газета.Ruиещё 1

Председатель депутатской комиссии по культуре, информационной политике и продвижению Львовского областного совета Святослав Шеремет заявил, что певцу Верке Сердючке (настоящее имя Андрей Данилко - "Газета.Ru") может грозить штраф за исполнение песни "Я не поняла" на русском языке в рамках выступления во Львове, пишет kp.ru.

"Будем рассматривать это на комиссии, такие вещи во Львове должны быть невозможными. В первую очередь должно быть сознание субъекта предпринимательства, чтобы такие вещи не происходили", - подчеркнул Шеремет.

Уточняется, что в сентябре 2018 года во Львовской области ввели полный запрет использование любого "русскоязычного культурного продукта".

Ранее на Украине оштрафовали доцента университета за негосударственный язык.

Шоу-бизнес,Видео,Святослав Шеремет,Андрей Данилко,
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