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46 минут назад

Поргиной посоветовали поискать работу в другом театре

Ирина Лебедева

Директор «Ленкома» Марк Варшавер был гостем телепрограммы «Ты не поверишь». Речь зашла о непрекращающемся конфликте между администрацией театра и ним лично и вдовой Николая Караченцова Людмилой Поргиной.

Поргиной посоветовали поискать работу в другом театре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Варшавер рассказал, что посоветовал Поргиной искать работу в других театрах после того, как она написала заявление, что отказывается играть в массовке. Об этом пишет gazeta.ru.

«Может быть, в другой театр ее возьмут на какую-то хорошую роль, пожалуйста, пусть поищет», — сказал он.

Ранее Людмила Поргина пожаловалась журналистам, что после недавней беседы с художественным руководителем театра Ленком Марком Варшавером была вынуждена вызвать докторов.

Поргина объяснила, что она – актриса высшей категории. И ей оскорбительно играть в массовках, что предлагает ей Варшавер. Она не претендует на большие роли, поскольку давно не играла и готова выходить в эпизодах.

Николай Караченцов,
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