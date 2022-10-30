Поргиной посоветовали поискать работу в другом театре

Директор «Ленкома» Марк Варшавер был гостем телепрограммы «Ты не поверишь». Речь зашла о непрекращающемся конфликте между администрацией театра и ним лично и вдовой Николая Караченцова Людмилой Поргиной.

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Варшавер рассказал, что посоветовал Поргиной искать работу в других театрах после того, как она написала заявление, что отказывается играть в массовке. Об этом пишет gazeta.ru.

«Может быть, в другой театр ее возьмут на какую-то хорошую роль, пожалуйста, пусть поищет», — сказал он.

Ранее Людмила Поргина пожаловалась журналистам, что после недавней беседы с художественным руководителем театра Ленком Марком Варшавером была вынуждена вызвать докторов.