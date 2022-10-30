В интернете появилась информация о противоправной деятельности Мамаевой

По данным Телеграм-каналов, бывшая супруга футболиста Павла Мамаева совместно с сообщниками занималась поиском «жертв», чтобы оклеветать известных и обеспеченных людей и вымогать в дальнейшем у них деньги.
Так, канал СИЛОВИКИ, где публикуется, в частности, информация о работе правоохранительных органов, сообщил, что на блогершу работали люди, которые создавали и распространяли компромат. А сама Алана, а также некий фонд «Черный шприц», подбирали «жертв изнасилований», которые соглашались за крупную сумму возвести поклеп на публичную личность.
Об этой противоправной деятельности организованной группы стало известно в ходе проверки полицией фактов вымогательства со стороны бывшей жены футболиста Павла Мамаева и ее сообщников. По словам несостоявшейся «жертвы», ей обещали миллион рублей за историю о том, что ее якобы изнасиловал известный пластический хирург.
Как сообщают админы канала, «по закону – добровольный отказ от преступления освобождает от уголовной ответственности. Самому же организатору, Алане Мамаевой и ее сообщникам может грозить до 15 лет тюрьмы за клевету и вымогательство в особо крупном размере».
Мамаева считает, что ее «заказали», и грозит обидчикам адвокатами и судом.
«Подобные публикации не имеют ничего общего с действительностью и являются частью информационной войны… Также заказчиком подобных публикаций могут быть и пластические хирурги, профессиональная деятельность и этика поведения которых проверяется. В настоящее время мой адвокат изучает данные факты с целью последующего обращения в суд», - сообщила сама Алана в микроблоге.