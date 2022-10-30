В интернете появилась информация о противоправной деятельности Мамаевой

По данным Телеграм-каналов, бывшая супруга футболиста Павла Мамаева совместно с сообщниками занималась поиском «жертв», чтобы оклеветать известных и обеспеченных людей и вымогать в дальнейшем у них деньги.

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Так, канал СИЛОВИКИ, где публикуется, в частности, информация о работе правоохранительных органов, сообщил, что на блогершу работали люди, которые создавали и распространяли компромат. А сама Алана, а также некий фонд «Черный шприц», подбирали «жертв изнасилований», которые соглашались за крупную сумму возвести поклеп на публичную личность.

Об этой противоправной деятельности организованной группы стало известно в ходе проверки полицией фактов вымогательства со стороны бывшей жены футболиста Павла Мамаева и ее сообщников. По словам несостоявшейся «жертвы», ей обещали миллион рублей за историю о том, что ее якобы изнасиловал известный пластический хирург.

Как сообщают админы канала, «по закону – добровольный отказ от преступления освобождает от уголовной ответственности. Самому же организатору, Алане Мамаевой и ее сообщникам может грозить до 15 лет тюрьмы за клевету и вымогательство в особо крупном размере».

Мамаева считает, что ее «заказали», и грозит обидчикам адвокатами и судом.