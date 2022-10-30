В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
20 минут назад

В интернете появилась информация о противоправной деятельности Мамаевой

Ирина Лебедева

По данным Телеграм-каналов, бывшая супруга футболиста Павла Мамаева совместно с сообщниками занималась поиском «жертв», чтобы оклеветать известных и обеспеченных людей и вымогать в дальнейшем у них деньги.

В интернете появилась информация о противоправной деятельности Мамаевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, канал СИЛОВИКИ, где публикуется, в частности, информация о работе правоохранительных органов, сообщил, что на блогершу работали люди, которые создавали и распространяли компромат. А сама Алана, а также некий фонд «Черный шприц», подбирали «жертв изнасилований», которые соглашались за крупную сумму возвести поклеп на публичную личность.

Об этой противоправной деятельности организованной группы стало известно в ходе проверки полицией фактов вымогательства со стороны бывшей жены футболиста Павла Мамаева и ее сообщников. По словам несостоявшейся «жертвы», ей обещали миллион рублей за историю о том, что ее якобы изнасиловал известный пластический хирург.

Как сообщают админы канала, «по закону – добровольный отказ от преступления освобождает от уголовной ответственности. Самому же организатору, Алане Мамаевой и ее сообщникам может грозить до 15 лет тюрьмы за клевету и вымогательство в особо крупном размере».

Мамаева считает, что ее «заказали», и грозит обидчикам адвокатами и судом.

«Подобные публикации не имеют ничего общего с действительностью и являются частью информационной войны… Также заказчиком подобных публикаций могут быть и пластические хирурги, профессиональная деятельность и этика поведения которых проверяется. В настоящее время мой адвокат изучает данные факты с целью последующего обращения в суд», - сообщила сама Алана в микроблоге.

Шоу-бизнес,Алана Мамаева,Павел Мамаев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители