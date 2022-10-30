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6 минут назад

Гвердцители попала в больницу после похорон матери

Ирина Лебедева

Известная певица Тамара Гвердцители госпитализирована в Грузии. Звезда не может прийти в себя после смерти матери, с которой она была очень близка.

Тамара Гвердцители попала в больницу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ее мама, Инна Кофман, была госпитализирована в середине января. У нее диагностировали серьезные проблемы с сердцем. Гвердцители порекомендовали отправить маму на лечение в Израиль. Однако лечение не помогло. Незадолго до смерти она попросила отвезти ее на родину в Грузию. Хотела умереть дома.

Гвердцители уехала из России в начале года. Злопыхатели связывали е отъезд с началом спецоперации на Украине, но на самом деле певица занималась здоровьем своей матери.

Продюсер звезды Сергей Пудовкин рассказал журналистам портала prozvezd, что мать была для нее «всем» и горе буквально сбило Тамару с ног. Она в состоянии «крайней нестабильности» находится под контролем врачей, поскольку дело не только в эмоционально срыве, но и в том, что он спровоцировал обострение хронических заболеваний.

«Да, Тамара Михайловна сейчас находится в больнице. Дай Бог ей здоровья», - подтвердил ее продюсер.

В свое время именно Инна Владимировна, которая работала с детьми (преподавала русский язык и литературу в школе), смогла увидеть у своей дочери музыкальный талант. Она отвела ее в музыкальную школу при тбилисской консерватории.

Это дало старт карьере будущей звезды – потом Тамара Гвердцители окончила консерваторию, стала заслуженной артисткой РФ и Грузии, певицей, пианисткой и актрисой театра и кино.

Шоу-бизнес,Тамара Гвердцители,
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