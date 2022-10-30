Тамара Гвердцители попала в больницу

Известная певица Тамара Гвердцители госпитализирована в Грузии. Звезда не может прийти в себя после смерти матери, с которой она была очень близка.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ее мама, Инна Кофман, была госпитализирована в середине января. У нее диагностировали серьезные проблемы с сердцем. Гвердцители порекомендовали отправить маму на лечение в Израиль. Однако лечение не помогло. Незадолго до смерти она попросила отвезти ее на родину в Грузию. Хотела умереть дома.

Гвердцители уехала из России в начале года. Злопыхатели связывали е отъезд с началом спецоперации на Украине, но на самом деле певица занималась здоровьем своей матери.

Продюсер звезды Сергей Пудовкин рассказал журналистам портала prozvezd, что мать была для нее «всем» и горе буквально сбило Тамару с ног. Она в состоянии «крайней нестабильности» находится под контролем врачей, поскольку дело не только в эмоционально срыве, но и в том, что он спровоцировал обострение хронических заболеваний.

«Да, Тамара Михайловна сейчас находится в больнице. Дай Бог ей здоровья», - подтвердил ее продюсер.

В свое время именно Инна Владимировна, которая работала с детьми (преподавала русский язык и литературу в школе), смогла увидеть у своей дочери музыкальный талант. Она отвела ее в музыкальную школу при тбилисской консерватории.