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25 минут назад

Тина Кароль: «Мы не имеем права исполнять песни на русском»

Майк Габриелян

Уроженка Магадана, украинская исполнительница Тина Кароль (Татьяна Либерман) заявила, что отказывается от исполнения песен на русском языке из-за спецоперации России на Украине. Об этом сообщает ФАН.

Тина Кароль: «Мы не имеем права исполнять песни на русском»
Фото: СкриншотСкриншот

«Я понимаю, что были чрезвычайно, возможно, вами любимые песни. Песни, которые утешили ваши сердца. И не раз. Какими бы хитами они ни были, мы не имеем права исполнять песни на русском», - сказала исполнительница во время концерта.

Татьяна Либерман (псевдоним - Кароль) родилась в Магаданской области в 1985 году, в семье инженера Григория Самуиловича Либермана. В семь лет семья переехала на родину матери в Ивано-Франковск. В интервью Тина жаловалась, что в украинской школе ее подвергали дискриминации из-за еврейской фамилии.

Сейчас певица находится не на Украине. Она эмигрировала в Польшу с началом спецоперации и не вернулась.

Ранее сообщалось, что Григорий Лепс ответил Кароль на оскорбления.

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