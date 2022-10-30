Тина Кароль: «Мы не имеем права исполнять песни на русском»

Уроженка Магадана, украинская исполнительница Тина Кароль (Татьяна Либерман) заявила, что отказывается от исполнения песен на русском языке из-за спецоперации России на Украине. Об этом сообщает ФАН.
«Я понимаю, что были чрезвычайно, возможно, вами любимые песни. Песни, которые утешили ваши сердца. И не раз. Какими бы хитами они ни были, мы не имеем права исполнять песни на русском», - сказала исполнительница во время концерта.
Татьяна Либерман (псевдоним - Кароль) родилась в Магаданской области в 1985 году, в семье инженера Григория Самуиловича Либермана. В семь лет семья переехала на родину матери в Ивано-Франковск. В интервью Тина жаловалась, что в украинской школе ее подвергали дискриминации из-за еврейской фамилии.
Сейчас певица находится не на Украине. Она эмигрировала в Польшу с началом спецоперации и не вернулась.
Ранее сообщалось, что Григорий Лепс ответил Кароль на оскорбления.