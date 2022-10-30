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1 час назад

Мария Шукшина стала собственницей двух квартир в центре столицы

Ирина Лебедева

Актриса Мария Шукшина вступила в ряды пайщиков для строительства дома еще 15 лет назад. Инвестором строительства ЖК выступал Союз кинематографистов России.

Мария Шукшина стала собственницей двух квартир в центре столицы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Здание возводили очень долго, сдано оно бы лишь в 2014 году, однако с той поры актриса никак не могла добиться документов на регистрацию права собственности.

В итоге дело закончилось поданным в суд иском. Суд после череды заседаний принял решение в пользу Шукшиной.

Так что теперь Мария является законным владельцем двух квартир (четырехкомнатной и однокомнатной) в элитном жилом комплексе в Самотечном переулке в центре Москвы, - информирует teleprogramma.pro

Ранее телеведущая и актриса Мария Шукшина высказалась о ситуации вокруг произведения Василия Шукшина «Калина красная», где ведут судебные тяжбы ее родственницы.

Дело в том, что две ее сестры - Екатерина и Ольга - оспаривают право театра Надежды Бабкиной показывать спектакль, созданный на основе киноповести, из-за некоторых отклонений от оригинального сюжета. Мария же уверена, что запрещать спектакль к показу ни в коем случае нельзя даже по этой причине.

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