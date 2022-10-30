Тимати прокомментировал ситуацию с Собчак

Ксения Собчак, которая срочно уехала из России на фоне развивающегося уголовного дела, накануне в Телеграм канале опубликовала большой и гневный пост о том, что почти не встречает сочувствие среди знакомых и коллег.
Зато активировалось огромное количество хейтеров, которые злорадствуют по поводу ее скоропалительно бегства и ситуации в целом, где она проходит по делу о вымогательстве, по которому был задержан коммерческий директор телеведущей.
«Да, я в беде. Видимо, в большой беде. Рада, если это подарило вам улыбку в этот сумрачный вечер. Господи, как же вы все ненавидите меня просто за то, что я ни в чьей тусовке. Как же вам нравится рвать меня на части. И как же я вас презираю за то, какие вы мелкие и мелочные», - высказалась Ксения.
Как рассказывает «Комсомольская Правда», рэпер Тимати, с которым скандальная журналистка была знакома с юности, прокомментировал эту историю. По мнению музыканта, Собчак сама виновата в том, что ей не сочувствуют – слишком высокомерно она вела себя с людьми ранее.
«А может, пора задуматься перед тем, как искренне удивляться травле и такому шквалу ликования индустрии о том, почему так происходит? Ведь дело не в принадлежности к тусовкам — гораздо проще. Может, если бы ты не считала 90% индустрии говном, а себя королевной на всем этом сером фоне, то и люди в целом отнеслись бы к тебе с сочувствием и пониманием», - заявил Тимати.
СМИ писали, что журналистка стала подозреваемой по делу о вымогательстве, в котором обвиняются ее коммерческий директор Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский. Позже МВД отменило постановление о привлечении Собчак в качестве подозреваемой. В настоящий момент она имеет статус свидетеля.