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15 минут назад

Тимати прокомментировал ситуацию с Собчак

Ирина Лебедева

Ксения Собчак, которая срочно уехала из России на фоне развивающегося уголовного дела, накануне в Телеграм канале опубликовала большой и гневный пост о том, что почти не встречает сочувствие среди знакомых и коллег.

Тимати прокомментировал ситуацию с Собчак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Зато активировалось огромное количество хейтеров, которые злорадствуют по поводу ее скоропалительно бегства и ситуации в целом, где она проходит по делу о вымогательстве, по которому был задержан коммерческий директор телеведущей.

«Да, я в беде. Видимо, в большой беде. Рада, если это подарило вам улыбку в этот сумрачный вечер. Господи, как же вы все ненавидите меня просто за то, что я ни в чьей тусовке. Как же вам нравится рвать меня на части. И как же я вас презираю за то, какие вы мелкие и мелочные», - высказалась Ксения.

Как рассказывает «Комсомольская Правда», рэпер Тимати, с которым скандальная журналистка была знакома с юности, прокомментировал эту историю. По мнению музыканта, Собчак сама виновата в том, что ей не сочувствуют – слишком высокомерно она вела себя с людьми ранее.

«А может, пора задуматься перед тем, как искренне удивляться травле и такому шквалу ликования индустрии о том, почему так происходит? Ведь дело не в принадлежности к тусовкам — гораздо проще. Может, если бы ты не считала 90% индустрии говном, а себя королевной на всем этом сером фоне, то и люди в целом отнеслись бы к тебе с сочувствием и пониманием», - заявил Тимати.

СМИ писали, что журналистка стала подозреваемой по делу о вымогательстве, в котором обвиняются ее коммерческий директор Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский. Позже МВД отменило постановление о привлечении Собчак в качестве подозреваемой. В настоящий момент она имеет статус свидетеля.

Шоу-бизнес,Кирилл Суханов,Тимати,Ксения Собчак,
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