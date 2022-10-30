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38 минут назад

Стало известно, куда пропала актриса Выходцева

Ирина Лебедева

Накануне в СМИ и социальных сетях обсуждали тему исчезновения звезды фильмов «Служебный роман» и «Москва слезам не верит» Инны Выходцевой. Пожилая актриса неожиданно перестала выходить на связь со своими знакомыми.

Стало известно, куда пропала актриса Выходцева
Фото: Кино-Театр. руКино-Театр. ру

Сегодня появились новости, оказывается, она попала в больницу. За Выходцевой присматривала приходящая домработница Гульнара, она и вызвала медиков. Дело в том, что одинокая Выходцева, давно жаловавшаяся на плохое самочувствие, решила свести счеты с жизнью. К счастью, ее помощница вовремя пришла в квартиру. Об этом пишет ФАН.

Известный адвокат Сергей Гроза считает, что друзьям актрисы следует немедленно взять ситуацию под контроль, а то и обращаться в правоохранительные органы – поскольку не исключено, что квартирой Инны Николаевны могут заинтересоваться «черные» риелторы.

Шоу-бизнес,Инна Выходцева,
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