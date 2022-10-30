Стало известно, куда пропала актриса Выходцева

Накануне в СМИ и социальных сетях обсуждали тему исчезновения звезды фильмов «Служебный роман» и «Москва слезам не верит» Инны Выходцевой. Пожилая актриса неожиданно перестала выходить на связь со своими знакомыми.
Сегодня появились новости, оказывается, она попала в больницу. За Выходцевой присматривала приходящая домработница Гульнара, она и вызвала медиков. Дело в том, что одинокая Выходцева, давно жаловавшаяся на плохое самочувствие, решила свести счеты с жизнью. К счастью, ее помощница вовремя пришла в квартиру. Об этом пишет ФАН.
Известный адвокат Сергей Гроза считает, что друзьям актрисы следует немедленно взять ситуацию под контроль, а то и обращаться в правоохранительные органы – поскольку не исключено, что квартирой Инны Николаевны могут заинтересоваться «черные» риелторы.