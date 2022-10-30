Стало известно, куда пропала актриса Выходцева

Накануне в СМИ и социальных сетях обсуждали тему исчезновения звезды фильмов «Служебный роман» и « Москва слезам не верит» Инны Выходцевой . Пожилая актриса неожиданно перестала выходить на связь со своими знакомыми.

Сегодня появились новости, оказывается, она попала в больницу. За Выходцевой присматривала приходящая домработница Гульнара, она и вызвала медиков. Дело в том, что одинокая Выходцева, давно жаловавшаяся на плохое самочувствие, решила свести счеты с жизнью. К счастью, ее помощница вовремя пришла в квартиру. Об этом пишет ФАН.