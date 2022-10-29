В социальных сетях активно поддерживают Бузову

Блогеры приятно удивлены приездом Ольги Бузовой на Донбасс. Они не скупятся на добрые слова и похвалу.
Издание «Взгляд» собрало подборку их постов в поддержку поющей телеведущей.
Так, блогер Саваничи в Телеграм-канале рассказал о ситуации, в которой резко изменил свое отношение к артистке. Собчак спросила у Бузовой, для чего она дает концерты в провинциальных городах. Ольга ответила, что будет выступать там, где ее ждут, у большинства жителей провинции нет возможности приехать в большой город на концерт. И, хотя творчество эстрадной дивы по-прежнему блогеру не интересно, но ее человеческие качества он оценил высоко.
«Молодец девчонка, если так рассуждает – подумалось мне! Прошло несколько лет. Лобода проклинает Россию, Собчак сбежала, а Бузова сегодня приехала на Донбасс! Обещаю на всю многотысячную аудиторию канала Саваничи – я больше никогда себе не позволю обидно шутить про эту девчонку!», - цитирует его vz.ru.
Авторы Телеграм-канала Mash пишут, что своим поступком Бузова не просто внесла лепту в помощь детям Донбасса, но открыла для себя мир совсем других людей, нежели те, с кем она пересекается в сфере шоу-бизнеса.
«Мир перевернулся, половины снова стали целым. Ольга Бузова приехала в ДНР, чтобы развезти гуманитарную помощь детям. Говорит, будет помогать и дальше, а очень скоро для местных детишек построят досуговые центры. Открыла мир других мужчин», - информирует Mash.
Телеграм-канал Медиатехнолог назвал Бузову «просто красоткой» и «самой умной из российских поп-звезд».
«Удивительной силы человек оказался, пока все представляли ее безмозглой блондинкой, она набиралась ума и настоящей сердечности. Идеальная замена Пугачевой на пьедестале главной русской поп-звезды, для новой России».
Певица и телеведущая Ольга Бузова приехала в ДНР, чтобы помочь развезти гуманитарную помощь детям. Она участвует в гуманитарной акции фонда «Здоровое Отечество».