В социальных сетях активно поддерживают Бузову

Так, блогер Саваничи в Телеграм-канале рассказал о ситуации, в которой резко изменил свое отношение к артистке. Собчак спросила у Бузовой, для чего она дает концерты в провинциальных городах. Ольга ответила, что будет выступать там, где ее ждут, у большинства жителей провинции нет возможности приехать в большой город на концерт. И, хотя творчество эстрадной дивы по-прежнему блогеру не интересно, но ее человеческие качества он оценил высоко.