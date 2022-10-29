Комик Соболев призвал хейтеров к человеколюбию

Российский комик Илья Соболев считает, что не следует концентрировать внимание на соотечественниках, покинувших Россию. Его подписчики часто высказываются по их поводу, не выбирая выражений.

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Соболев обвинил хейтеров в излишней кровожадности, - пишет lenta.ru.

«Слушайте, а что за хейт в сторону тех, кто уехал и пытается сделать себе, устроить жизнь?», - спросил он в Телеграм-канале.

Юморист сказал, что люди уезжают по разным причинам, и не стоит тратить душевные силы на обличительные речи. Лучше протянуть руку помощи кому-то, кто рядом.