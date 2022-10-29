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1 час назад

Комик Соболев призвал хейтеров к человеколюбию

Ирина Лебедева

Российский комик Илья Соболев считает, что не следует концентрировать внимание на соотечественниках, покинувших Россию. Его подписчики часто высказываются по их поводу, не выбирая выражений.

Комик Соболев призвал хейтеров к человеколюбию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соболев обвинил хейтеров в излишней кровожадности, - пишет lenta.ru.

«Слушайте, а что за хейт в сторону тех, кто уехал и пытается сделать себе, устроить жизнь?», - спросил он в Телеграм-канале.

Юморист сказал, что люди уезжают по разным причинам, и не стоит тратить душевные силы на обличительные речи. Лучше протянуть руку помощи кому-то, кто рядом.

Известный артист, шоумен Илья Соболев женат на своей возлюбленной Наталье Пахомовой. У пары скоро родится третий общий ребенок. Супруги женаты с 2011 года, они воспитывают двух дочерей. Пол будущего ребенка Илья и Наталья Соболевы пока не рассекретили.

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