Комик Соболев призвал хейтеров к человеколюбию

Российский комик Илья Соболев считает, что не следует концентрировать внимание на соотечественниках, покинувших Россию. Его подписчики часто высказываются по их поводу, не выбирая выражений.
Соболев обвинил хейтеров в излишней кровожадности, - пишет lenta.ru.
«Слушайте, а что за хейт в сторону тех, кто уехал и пытается сделать себе, устроить жизнь?», - спросил он в Телеграм-канале.
Юморист сказал, что люди уезжают по разным причинам, и не стоит тратить душевные силы на обличительные речи. Лучше протянуть руку помощи кому-то, кто рядом.
Известный артист, шоумен Илья Соболев женат на своей возлюбленной Наталье Пахомовой. У пары скоро родится третий общий ребенок. Супруги женаты с 2011 года, они воспитывают двух дочерей. Пол будущего ребенка Илья и Наталья Соболевы пока не рассекретили.