Звезда «Служебного романа» перестала выходить на связь с друзьями

Знакомые и сослуживцы обеспокоены тем, что 88-летняя Инна Выходцева, запомнившаяся публике в том числе по ролям в фильмах «Служебный роман» и «Москва слезам не верит», недоступна уже около двух недель. Примерно две недели назад она звонила своей коллеге, и все было в порядке. Об этом пишут 7days.

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«Разговор у нас в тот день был коротким, Инна позвонила узнать, как я себя чувствую, Она была в нормальном настроении. Голос у нее был, как всегда, звонкий. Никакого уныния я не заметила», - рассказала подруга актрисы.

Теперь же появились сведения, что Выходцева попала в токсикологическое отделение НИИ Склифосовского, откуда ее якобы забирал сотрудник Гильдии актеров кино России. Но руководство Гильдии не комментирует эту ситуацию.

В Доме ветеранов сцены имени Яблочкиной, куда, по словам сотрудника Гильдии, доставлена Выходцева, тоже не дают никакой информации. Однако неожиданно появился некий Евгений, называющий себя племянником пожилой звезды. Ранее о таком родственнике никто из окружения Выходцевой не слышал.

Известный адвокат Сергей Гроза считает, что друзьям актрисы следует немедленно ее разыскивать, а то и обращаться в правоохранительные органы – поскольку не исключено, что квартирой Инны Николаевны могли заинтересоваться «черные» риелторы.