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3 минуты назад

Бузова приехала в Донецк

Ирина Лебедева

Поющая телеведущая Ольга Бузова приехала на Донбасс. Звезда планирует посетить Амвросиевку. Об этом пишет Лента новостей Донецка, где говорится, что к творчеству Ольги можно относиться по-разному, но ее нельзя не уважать за гражданскую позицию.

Бузова приехала в ДНР для участия в гуманитарной акции фонда «Здоровое Отечество», - рассказывает ren.tv.

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«Пока кто-то говорит, мы делаем. Я многофункциональная персона!, - сказала Ольга.

Певица сообщила, что будет помогать детям Донбасса. В ближайшее время в Донбассе откроются досуговые центры для детей.

В Донецкой Народной Республике выступали многие популярные артисты. Это Григорий Лепс, Дмитрий Дюжев, Александр Маршал, Дмитрий Певцов, Денис Майданов, певица Жасмин, Родион Газманов, Аглая Шиловская, и другие.

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