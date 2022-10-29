Поющая телеведущая Ольга Бузова приехала на Донбасс. Звезда планирует посетить Амвросиевку. Об этом пишет Лента новостей Донецка, где говорится, что к творчеству Ольги можно относиться по-разному, но ее нельзя не уважать за гражданскую позицию.