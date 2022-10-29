Поющая телеведущая Ольга Бузова приехала на Донбасс. Звезда планирует посетить Амвросиевку. Об этом пишет Лента новостей Донецка, где говорится, что к творчеству Ольги можно относиться по-разному, но ее нельзя не уважать за гражданскую позицию.
Бузова приехала в ДНР для участия в гуманитарной акции фонда «Здоровое Отечество», - рассказывает ren.tv.
«Пока кто-то говорит, мы делаем. Я многофункциональная персона!, - сказала Ольга.
Певица сообщила, что будет помогать детям Донбасса. В ближайшее время в Донбассе откроются досуговые центры для детей.
В Донецкой Народной Республике выступали многие популярные артисты. Это Григорий Лепс, Дмитрий Дюжев, Александр Маршал, Дмитрий Певцов, Денис Майданов, певица Жасмин, Родион Газманов, Аглая Шиловская, и другие.