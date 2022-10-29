Гвердцители отменила концерты из-за смерти матери

У Тамары Гвердцители были очень близкие отношения с матерью, Инной Владимировной Кофман. Артистка очень тяжело переживает смерть близкого человека и отменила концерты.

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В свое время именно Инна Владимировна, которая работала с детьми (преподавала русский язык и литературу в школе), смогла увидеть у своей дочери музыкальный талант. Она отвела ее в музыкальную школу при тбилисской консерватории.

Это дало старт карьере будущей звезды – потом Тамара Гвердцители окончила консерваторию, стала заслуженной артисткой РФ и Грузии, певицей, пианисткой и актрисой театра и кино, - пишет портал actualnews.

Мама и дочь старались не расставаться, Инна Владимировна сопровождала Тамару Гвердцители практически на всех ее выступлениях.

Смерть матери стала для звезды тяжелой утратой, артистка на какое-то время приостановила концертную деятельность.