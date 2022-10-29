В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
21 минуту назад

Гвердцители отменила концерты из-за смерти матери

Ирина Лебедева

У Тамары Гвердцители были очень близкие отношения с матерью, Инной Владимировной Кофман. Артистка очень тяжело переживает смерть близкого человека и отменила концерты.

Гвердцители отменила концерты из-за смерти матери
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В свое время именно Инна Владимировна, которая работала с детьми (преподавала русский язык и литературу в школе), смогла увидеть у своей дочери музыкальный талант. Она отвела ее в музыкальную школу при тбилисской консерватории.

Это дало старт карьере будущей звезды – потом Тамара Гвердцители окончила консерваторию, стала заслуженной артисткой РФ и Грузии, певицей, пианисткой и актрисой театра и кино, - пишет портал actualnews.

Мама и дочь старались не расставаться, Инна Владимировна сопровождала Тамару Гвердцители практически на всех ее выступлениях.

Смерть матери стала для звезды тяжелой утратой, артистка на какое-то время приостановила концертную деятельность.

Тамара Гвердцители исполняет песни на грузинском, русском, французском, итальянском, английском, немецком и других языках. Среди ее наград - орден «За возрождение России. XXI век», серебряная медаль имени Пушкина «За вклад в развитие культуры и искусства».

Шоу-бизнес,Тамара Гвердцители,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители