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26 минут назад

Поплавская сообщила о свадьбе

Ирина Лебедева

В жизни Яны Поплавской произошло очень позитивное событие. Актриса вышла замуж. Об этом звезда сообщила на своей страничке в социальной сети.

Поплавская сообщила о свадьбе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Это второй брак актрисы. Первый – с Сергеем Гинзбургом – продержался 25 лет, но в 2011 году пара все же развелась. Как пишет СтарХит, через 4 года Яна встретила новую любовь.

Радиоведущий Евгений Яковлев моложе Поплавской на 15 лет.

Довольно долго Яна и Евгений жили гражданским браком, и вот наконец-то собрались оформить свою союз официально.

«Решили показать пример традиционного брака! Пропагандируем семейные ценности. Если за пропаганду ЛГБТ многомиллионный штраф, можно ли получить премию за пропаганду брака женщины и мужчины? Мы поженились спустя семь лет совместной жизни и 15 лет знакомства. Теперь официальные муж и жена. Даже не знаю, как я решилась на этот шаг», — сказала Поплавская.

У Яны Поплавской двое сыновей — Клим и Никита. Оба молодых человека уже создали свои семьи. Например, старший сын артистки, Клим, женился во второй раз в самый разгар пандемии в 2020 году.

Шоу-бизнес,Яна Поплавская,Евгений Яковлев,Сергей Гинзбург,
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