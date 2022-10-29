Поплавская сообщила о свадьбе

В жизни Яны Поплавской произошло очень позитивное событие. Актриса вышла замуж. Об этом звезда сообщила на своей страничке в социальной сети.
Это второй брак актрисы. Первый – с Сергеем Гинзбургом – продержался 25 лет, но в 2011 году пара все же развелась. Как пишет СтарХит, через 4 года Яна встретила новую любовь.
Радиоведущий Евгений Яковлев моложе Поплавской на 15 лет.
Довольно долго Яна и Евгений жили гражданским браком, и вот наконец-то собрались оформить свою союз официально.
«Решили показать пример традиционного брака! Пропагандируем семейные ценности. Если за пропаганду ЛГБТ многомиллионный штраф, можно ли получить премию за пропаганду брака женщины и мужчины? Мы поженились спустя семь лет совместной жизни и 15 лет знакомства. Теперь официальные муж и жена. Даже не знаю, как я решилась на этот шаг», — сказала Поплавская.
У Яны Поплавской двое сыновей — Клим и Никита. Оба молодых человека уже создали свои семьи. Например, старший сын артистки, Клим, женился во второй раз в самый разгар пандемии в 2020 году.