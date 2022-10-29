Поплавская сообщила о свадьбе

«Решили показать пример традиционного брака! Пропагандируем семейные ценности. Если за пропаганду ЛГБТ многомиллионный штраф, можно ли получить премию за пропаганду брака женщины и мужчины? Мы поженились спустя семь лет совместной жизни и 15 лет знакомства. Теперь официальные муж и жена. Даже не знаю, как я решилась на этот шаг», — сказала Поплавская.