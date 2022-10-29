У Литвиновой остался бизнес в России

Известная российская актриса Рената Литвинова после начала спецоперации на Украине уехала во Францию, где у нее есть в собственности квартира. Звезда уже несколько месяцев работает за рубежом, но, как выяснили журналисты, от российского бизнеса тоже не отказалась.

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Как пишет издание Readovka, Литвинова по сей день владеет 20% компании, которая занимается косметическими средствами.

Сейчас Литвинова продолжает гастролировать со своей близкой подругой певицей Земфирой в рамках ее концертного тура. Знаменитость за несколько месяцев побывала в разных странах мира.

Ранее Рената Литвинова рассказала Ксении Собчак о ее муже. Встреча звездной телеведущей и знаменитой актрисы состоялась в рамках YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».