В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
51 минуту назад

У Литвиновой остался бизнес в России

Ирина Лебедева

Известная российская актриса Рената Литвинова после начала спецоперации на Украине уехала во Францию, где у нее есть в собственности квартира. Звезда уже несколько месяцев работает за рубежом, но, как выяснили журналисты, от российского бизнеса тоже не отказалась.

У Литвиновой остался бизнес в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет издание Readovka, Литвинова по сей день владеет 20% компании, которая занимается косметическими средствами.

Сейчас Литвинова продолжает гастролировать со своей близкой подругой певицей Земфирой в рамках ее концертного тура. Знаменитость за несколько месяцев побывала в разных странах мира.

Ранее Рената Литвинова рассказала Ксении Собчак о ее муже. Встреча звездной телеведущей и знаменитой актрисы состоялась в рамках YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

По ходу беседы Рената упомянула о своих репетициях в Театре на Малой Бронной. По ее словам, во время работы над ролью Грушеньки в спектакле «Карамазовы», она «наделала Константину много гадостей» Какие именно неудобства она доставила Богомолову, актриса уточнить не решилась.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Рената Литвинова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители