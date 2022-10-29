«Выиграла почти два часа»: Лолита проехалась в подмосковной электричке

Лолита Милявская пожертвовала комфортом ради экономии времени и поехала на собственное выступление, которое должно было состояться в подмосковном Жуковском , на электричке. Об этом она написала в Телеграм-канале.

По словам певицы, она вполне довольна полученным опытом. Народу было мало, вагоны современные, чистые. Лолита объяснила, что поехать общественным транспортом она решила из-за пробок на дорогах. Поездка на автомобиле до подмосковного города заняла бы два часа, тогда как на электричке она доехала за 37 минут. Кроме того, она успела решить множество рабочих вопросов.