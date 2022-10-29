«Выиграла почти два часа»: Лолита проехалась в подмосковной электричке

Лолита Милявская пожертвовала комфортом ради экономии времени и поехала на собственное выступление, которое должно было состояться в подмосковном Жуковском, на электричке. Об этом она написала в Телеграм-канале.
По словам певицы, она вполне довольна полученным опытом. Народу было мало, вагоны современные, чистые. Лолита объяснила, что поехать общественным транспортом она решила из-за пробок на дорогах. Поездка на автомобиле до подмосковного города заняла бы два часа, тогда как на электричке она доехала за 37 минут. Кроме того, она успела решить множество рабочих вопросов.
«Вот сегодня выиграла почти два часа времени по дороге на концерт в Подмосковье. Много всего переделала, пока ехала: по релизу "Марлен", по рекламе гастрольного тура по Сибири и Уралу. P.S. Только передо мной мужик храпит, сбивает с мыслей», - посмеялась Милявская.
Певица Лолита Милявская призвала общественность перестать критиковать сбежавшую из России Аллу Пугачеву. По ее словам, Примадонна и ее семья не заслужили травлю в таких объемах.