Близкая подруга Пугачевой пострадала от мошенников

Алина Редель - близкая и давняя подруга Аллы Пугачевой, кроме того, она ее соседка по деревне Грязь. Женщине сейчас 85 лет, и она стала жертвой злоумышленников. В интернете от имени Редель начали публиковать посты с мольбами о помощи. Якобы ей срочно потребовались деньги на лечение. Об этом пишет ФАН.
«Кто сколько может, помогите! У меня появились большие проблемы со здоровьем, и нужно сделать в ближайшие дни несколько дорогостоящих операций! Срочно нужна четвертая положительная кровь. Пожалуйста, я очень на вас рассчитываю! Я через один-два месяца смогу все вернуть!»
Через некоторое время просьбы о помощи были удалены из сети. Редель переживает, что кто-то мог попасться на крючок и перевести мошенникам деньги.
Редель и Пугачева дружат более 40 лет. Кроме того, 85-летняя продюсер очень близка с семьей Примадонны. Женщина является крестной матерью Никиты Преснякова – старшего внука Пугачевой. Младшие дети Примадонны – близнецы Лиза и Гарри – называют ее бабушкой.