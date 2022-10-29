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1 час назад

Близкая подруга Пугачевой пострадала от мошенников

Ирина Лебедева

Алина Редель - близкая и давняя подруга Аллы Пугачевой, кроме того, она ее соседка по деревне Грязь. Женщине сейчас 85 лет, и она стала жертвой злоумышленников. В интернете от имени Редель начали публиковать посты с мольбами о помощи. Якобы ей срочно потребовались деньги на лечение. Об этом пишет ФАН.

Близкая подруга Пугачевой пострадала от мошенников
Фото: UNSPLASHUNSPLASH

«Кто сколько может, помогите! У меня появились большие проблемы со здоровьем, и нужно сделать в ближайшие дни несколько дорогостоящих операций! Срочно нужна четвертая положительная кровь. Пожалуйста, я очень на вас рассчитываю! Я через один-два месяца смогу все вернуть!»

Через некоторое время просьбы о помощи были удалены из сети. Редель переживает, что кто-то мог попасться на крючок и перевести мошенникам деньги.

Редель и Пугачева дружат более 40 лет. Кроме того, 85-летняя продюсер очень близка с семьей Примадонны. Женщина является крестной матерью Никиты Преснякова – старшего внука Пугачевой. Младшие дети Примадонны – близнецы Лиза и Гарри – называют ее бабушкой.

Шоу-бизнес,Никита Пресняков,Алла Пугачева,
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