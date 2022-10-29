Близкая подруга Пугачевой пострадала от мошенников

Алина Редель - близкая и давняя подруга Аллы Пугачевой, кроме того, она ее соседка по деревне Грязь. Женщине сейчас 85 лет, и она стала жертвой злоумышленников. В интернете от имени Редель начали публиковать посты с мольбами о помощи. Якобы ей срочно потребовались деньги на лечение. Об этом пишет ФАН.