Актриса театра и кино Рената Литвинова, несмотря на переезд из России, продолжает зарабатывать на местном бизнесе. Очевидно, отказываться от стабильного дохода артистка не намерена, несмотря на то что бежала из страны на фоне спецоперации.
«Литвинова владеет 20% компании, профиль которой — косметические средства. Пока ее дочь Ульяна Добровская помогает ВСУ из Парижа, где училась и по сей день живет, известная мама зарабатывает у нас», – пишет Readonka.
Журналисты также наполнили, что отцом дочери артистки является вице-президент крупного российского фонда поддержки искусства и культуры «СТАРЫЕ ГОДЫ» Леонид Добровский.
Вероятно, Рената Литвинова на настоящий момент не готова прервать все связи с Россией, чтобы быть уверенной в завтрашнем дне.