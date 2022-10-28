В соцсетях обсуждают новую прическу Крида

28-летний рэпер Егор Крид опубликовал фотографию в новом имидже, но фанаты не оценили его. Снимком он поделился в социальных сетях.

Фото: РИА Новости РИА Новости

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Музыкальный исполнитель вновь сменил имидж. Теперь у него длинные волнистые волосы с объемом у корней. Однако фанаты не оценили преображения и написали в комментариях:

«Какой-то женский имидж», «Некрасиво», «Напоминает прическу Монеточки».

Только в начале октября Егор Крид сменил имидж и сделал дреды. В комментариях поклонники неоднозначно отреагировали на новый образ исполнителя. Некоторые подписчики сравнили Крида с рэпером Yanix. Также многие заметили сходство с певцом SHAMAN.

Егор Крид уже признавался, что тратит на себя большое количество денег. Так, он опубликовал видео, в котором раскрыл свои траты за последние несколько месяцев.

«У меня расходы за май — 34,5 миллиона рублей. За апрель — 20 миллионов 150 тысяч. Отвечаю, мне надо смотреть свои расходы. Почему я столько трачу? Вот, за март нормально — 3 миллиона 200 тысяч», — рассказывал рэпер.