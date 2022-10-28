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29 минут назад

В соцсетях обсуждают новую «женскую» прическу Егора Крида

Газета.Ru

28-летний рэпер Егор Крид опубликовал фотографию в новом имидже, но фанаты не оценили его. Снимком он поделился в социальных сетях.

В соцсетях обсуждают новую прическу Крида
Фото: РИА НовостиРИА Новости
соцсети

Музыкальный исполнитель вновь сменил имидж. Теперь у него длинные волнистые волосы с объемом у корней. Однако фанаты не оценили преображения и написали в комментариях:

«Какой-то женский имидж», «Некрасиво», «Напоминает прическу Монеточки».

Только в начале октября Егор Крид сменил имидж и сделал дреды. В комментариях поклонники неоднозначно отреагировали на новый образ исполнителя. Некоторые подписчики сравнили Крида с рэпером Yanix. Также многие заметили сходство с певцом SHAMAN.

Егор Крид уже признавался, что тратит на себя большое количество денег. Так, он опубликовал видео, в котором раскрыл свои траты за последние несколько месяцев.

«У меня расходы за май — 34,5 миллиона рублей. За апрель — 20 миллионов 150 тысяч. Отвечаю, мне надо смотреть свои расходы. Почему я столько трачу? Вот, за март нормально — 3 миллиона 200 тысяч», — рассказывал рэпер.

Ранее сообщалось, что отец Нюши признался, что считал Егора Крида вампиром и не одобрял его роман с дочерью.

Шоу-бизнес,Крид,
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