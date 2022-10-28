В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
26 минут назад

МакSим отменила концерт в Нижнем Новгороде

Елена Прошина

Певица МакSим отменила концерт в Нижнем Новгороде, который должен был пройти 28 октября. Исполнительница почувствовал себя неважно. Об этом она лично сообщила у себя в аккаунте во «ВКонтакте».

МакSим отменила концерт из-за плохого самочувствия
Фото: предоставлено пресс-службой певицы МакSимпредоставлено пресс-службой певицы МакSим

«К сожалению, сегодня концерт в Нижнем Новгороде не состоится по причине ухудшения здоровья. Приношу извинения за причиненные неудобства», — написала МакSим.

Певица пообещала сообщить о дате переноса позже. Также она отметила, что все купленные билеты останутся действительны на новое число концерта.

При этом еще днем МакSим чувствовала себя прекрасно и активно постила в социальной сети видео с репетиции выступления. Причины ухудшения здоровья она раскрывать не стала.

Поклонники МакSим сразу же стали желать ей скорейшего выздоровления, пообещав дождаться и прийти на концерт.

Напомним, что в 2021 году певица переболела коронавирусом. Заболевание протекало в сложной форме из-за чего МакSим несколько недель провела в искусственной коме и подключенной к аппарату вентиляции легких.

Шоу-бизнес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители