МакSим отменила концерт из-за плохого самочувствия

Певица МакSим отменила концерт в Нижнем Новгороде, который должен был пройти 28 октября. Исполнительница почувствовал себя неважно. Об этом она лично сообщила у себя в аккаунте во «ВКонтакте».
«К сожалению, сегодня концерт в Нижнем Новгороде не состоится по причине ухудшения здоровья. Приношу извинения за причиненные неудобства», — написала МакSим.
Певица пообещала сообщить о дате переноса позже. Также она отметила, что все купленные билеты останутся действительны на новое число концерта.
При этом еще днем МакSим чувствовала себя прекрасно и активно постила в социальной сети видео с репетиции выступления. Причины ухудшения здоровья она раскрывать не стала.
Поклонники МакSим сразу же стали желать ей скорейшего выздоровления, пообещав дождаться и прийти на концерт.
Напомним, что в 2021 году певица переболела коронавирусом. Заболевание протекало в сложной форме из-за чего МакSим несколько недель провела в искусственной коме и подключенной к аппарату вентиляции легких.