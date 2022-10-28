МакSим отменила концерт из-за плохого самочувствия

Певица МакSим отменила концерт в Нижнем Новгороде, который должен был пройти 28 октября. Исполнительница почувствовал себя неважно. Об этом она лично сообщила у себя в аккаунте во «ВКонтакте».

Фото: предоставлено пресс-службой певицы МакSим предоставлено пресс-службой певицы МакSим

«К сожалению, сегодня концерт в Нижнем Новгороде не состоится по причине ухудшения здоровья. Приношу извинения за причиненные неудобства», — написала МакSим.

Певица пообещала сообщить о дате переноса позже. Также она отметила, что все купленные билеты останутся действительны на новое число концерта.

При этом еще днем МакSим чувствовала себя прекрасно и активно постила в социальной сети видео с репетиции выступления. Причины ухудшения здоровья она раскрывать не стала.

Поклонники МакSим сразу же стали желать ей скорейшего выздоровления, пообещав дождаться и прийти на концерт.