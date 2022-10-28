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31 минуту назад

Волочкова отреагировала на отъезд Собчак из России

Елена Прошина

Если бы телеведущая Ксения Собчак не была бы виновата, то не сбежала бы из России «как крыса», считает балерина Анастасия Волочкова. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездная пыль».

Волочкова сравнила уехавшую из России Собчак с крысой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее стало известно, что Ксения Собчак, воспользовавшись израильским паспортом для беспрепятственного пересечения границы с Литвой, уехала из России. По мнению Волочковой, такие действия журналистки говорят о том, что ей есть, что скрывать.

«Если бы она не была виноватой и причастной, то она, наверное, не сбежала бы как крыса из страны. Я считаю, что такое бегство из России — показатель того, что за ней что-то там есть. Я просто помню ситуации, что ей очень многое сходило с рук из-за ее связей и возможностей с кем-то договариваться», — заявила артистка балета.

Напомним, Собчак покинула страну, став подозреваемой в уголовном деле о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. То, что она сейчас находится в Литве, официально подтвердили местные представители власти. Уточняется, что за границу она уехала одна, без мужа и сына.

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