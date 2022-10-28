Волочкова сравнила уехавшую из России Собчак с крысой

«Если бы она не была виноватой и причастной, то она, наверное, не сбежала бы как крыса из страны. Я считаю, что такое бегство из России — показатель того, что за ней что-то там есть. Я просто помню ситуации, что ей очень многое сходило с рук из-за ее связей и возможностей с кем-то договариваться», — заявила артистка балета.