Волочкова сравнила уехавшую из России Собчак с крысой

Если бы телеведущая Ксения Собчак не была бы виновата, то не сбежала бы из России «как крыса», считает балерина Анастасия Волочкова. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездная пыль».
Ранее стало известно, что Ксения Собчак, воспользовавшись израильским паспортом для беспрепятственного пересечения границы с Литвой, уехала из России. По мнению Волочковой, такие действия журналистки говорят о том, что ей есть, что скрывать.
«Если бы она не была виноватой и причастной, то она, наверное, не сбежала бы как крыса из страны. Я считаю, что такое бегство из России — показатель того, что за ней что-то там есть. Я просто помню ситуации, что ей очень многое сходило с рук из-за ее связей и возможностей с кем-то договариваться», — заявила артистка балета.
Напомним, Собчак покинула страну, став подозреваемой в уголовном деле о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. То, что она сейчас находится в Литве, официально подтвердили местные представители власти. Уточняется, что за границу она уехала одна, без мужа и сына.