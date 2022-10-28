Дана Борисова пришла на концерт Волочковой с цветами после драки

Фото: danaborisova_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России) danaborisova_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Знаменитости примирились после того, как между ними произошло несколько конфликтов.

Ранее Борисова рассказала, что однажды подралась с Волочковой на шоу "Новые русские сенсации". По словам телеведущей, они с балериной "судились и скандалили". Борисова объяснила, что 2022 год стал непростым, и она решила примириться с Волочковой после конфликтов. Балерина поддержала решение коллеги.