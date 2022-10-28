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48 минут назад

Дана Борисова пришла на концерт Волочковой с цветами после драки

Газета.Ru

Телеведущая Дана Борисова в Instagram рассказала, что посетила выступление балерины Анастасии Волочковой на площадке "Известия Hall".

Дана Борисова пришла на концерт Волочковой с цветами после драки
Фото: danaborisova_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)danaborisova_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

"Надо купить шикарный букет - без него ехать неудобно", - написала звезда в личном блоге.

Знаменитости примирились после того, как между ними произошло несколько конфликтов.

Ранее Борисова рассказала, что однажды подралась с Волочковой на шоу "Новые русские сенсации". По словам телеведущей, они с балериной "судились и скандалили". Борисова объяснила, что 2022 год стал непростым, и она решила примириться с Волочковой после конфликтов. Балерина поддержала решение коллеги.

Шоу-бизнес,Дана Борисова,
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