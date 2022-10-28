После свадьбы с режиссером Константином Богомоловым Ксении Собчак пришлось раскрывать источники доходов. Согласно законодательству, департамент культуры Москвы публикует декларации не только представителей театров, но и доходы их мужей и жен, пишет ФАН.

По данным налогового ведомства, в 2020 году Собчак заработала более 185 млрд рублей, в 2021-м — более 295 млрд рублей. К слову, в 2017 году, когда телеведущая баллотировалась в президенты, ее совокупный за шесть лет доход составлял около 404 млрд рублей.

При этом тогда источники были вполне прозрачными: зарплаты от радиостанций и телеканалов, дивиденды от вкладов и ценных бумаг, прибыль от предпринимательства и продажи имущества, гонорары, телевизионные награды.

Однако за последние два года мир столкнулся с многочисленными убытками из-за пандемии. Многие каналы и радиостанции, платившие Собчак, прекратили работу в России или были признаны иноагентами, недвижимость она не продавала, наград не получала, ее официальный бизнес не приносил миллиарды.

На фоне этого и в связи с недавним скандалом о вымогательстве правоохранители заинтересовались непрозрачными доходами Ксении Собчак.

Напомним, коммерческого директора теледивы Кирилла Суханова обвиняют в вымогательстве денег у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Сотрудника Собчак задержали в процессе получения 800 тыс. рублей от представителей предпринимателя.