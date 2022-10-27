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11 минут назад

Попавшие под санкции Зеленского Лорак и Повалий потеряли элитное жилье на Украине

Илья Родин

Певицы Ани Лорак и Таисия Повалий попали под санкции со стороны украинского президента Владимира Зеленского. В результате, они могут потерять на Украине элитную недвижимость, пишет портал «СтарХит».

Лорак и Повалий потеряли элитное жилье на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно указу, звезды не смогут распоряжаться денежными средствами и имуществом, которое осталось на Украине.

В частности, Ани Лорак может потерять роскошную квартиру в Киеве общей площадью в 400 квадратных метров. Ее стоимость, согласно оценкам экспертов, достигает порядка $1,5 млн.

Таисия Повалий оставила на родине усадьбу и трехэтажных особняк. Судьба недвижимости в настоящее время неизвестна.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал указ о введении жестких ограничительных мер против российских, украинских и белорусских физических и юридических лиц.

Шоу-бизнес,Таисия Повалий,Владимир Зеленский,
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