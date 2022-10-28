В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
58 минут назад

Юрий Лоза призвал не пиарить покинувших Россию знаменитостей

Вечерняя Москваиещё 1

Покинувших Россию знаменитостей не следует пиарить, необходимо отдать предпочтение тем, кто «работает на страну». Таким мнением поделился в четверг, 27 октября, знаменитый российский певец Юрий Лоза.

Юрия Лоза призвал не пиарить уехавших из России артистов
Фото: Youtube / LABELCOMYoutube / LABELCOM

По словам исполнителя, 98 процентов его коллег по индустрии уверены, что они вообще никому ничего не должны, при этом все должны им. Музыкант отметил, что общается с ними постоянно. И по этой причине он уверен, что журналисты должны ограничить распространение этих высказываний деятелей культуры.

Лоза напомнил, что получил большое количество звонков с просьбой дать комментарий относительно отъезда певицы Аллы Пугачевой из России. Исполнитель признался, что не понимает такого ажиотажа. По его мнению, если о Примадонне никто не будет писать, то пропадет и сама тема разговора.

Знаменитый артист призвал поддерживать тех людей, которые реально работают на государство, реально помогают ему осуществлять «какие-то большие задачи».

Юрий Лоза подчеркнул, что поддерживает специальную операцию России по защите жителей Донбасса и заметил, что самостоятельно проводит определенную «пропаганду» в социальных сетях.

Знаменитый музыкант счел спецоперацию необходимой, однако добавил, что переубеждать в этом коллег, которые сами по себе и так взрослые люди, не намерен, пишет РИА Новости.

В середине сентября Юрий Лоза призвал подвергнуть шоумена Максима Галкина «проклятию памяти».

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Юрий Лоза,Алла Пугачева,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители