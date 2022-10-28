Юрия Лоза призвал не пиарить уехавших из России артистов

Покинувших Россию знаменитостей не следует пиарить, необходимо отдать предпочтение тем, кто «работает на страну». Таким мнением поделился в четверг, 27 октября, знаменитый российский певец Юрий Лоза.

Фото: Youtube / LABELCOM Youtube / LABELCOM

По словам исполнителя, 98 процентов его коллег по индустрии уверены, что они вообще никому ничего не должны, при этом все должны им. Музыкант отметил, что общается с ними постоянно. И по этой причине он уверен, что журналисты должны ограничить распространение этих высказываний деятелей культуры.

Лоза напомнил, что получил большое количество звонков с просьбой дать комментарий относительно отъезда певицы Аллы Пугачевой из России. Исполнитель признался, что не понимает такого ажиотажа. По его мнению, если о Примадонне никто не будет писать, то пропадет и сама тема разговора.

Знаменитый артист призвал поддерживать тех людей, которые реально работают на государство, реально помогают ему осуществлять «какие-то большие задачи».

Юрий Лоза подчеркнул, что поддерживает специальную операцию России по защите жителей Донбасса и заметил, что самостоятельно проводит определенную «пропаганду» в социальных сетях.

Знаменитый музыкант счел спецоперацию необходимой, однако добавил, что переубеждать в этом коллег, которые сами по себе и так взрослые люди, не намерен, пишет РИА Новости.