Юрия Лоза призвал не пиарить уехавших из России артистов

Покинувших Россию знаменитостей не следует пиарить, необходимо отдать предпочтение тем, кто «работает на страну». Таким мнением поделился в четверг, 27 октября, знаменитый российский певец Юрий Лоза.
По словам исполнителя, 98 процентов его коллег по индустрии уверены, что они вообще никому ничего не должны, при этом все должны им. Музыкант отметил, что общается с ними постоянно. И по этой причине он уверен, что журналисты должны ограничить распространение этих высказываний деятелей культуры.
Лоза напомнил, что получил большое количество звонков с просьбой дать комментарий относительно отъезда певицы Аллы Пугачевой из России. Исполнитель признался, что не понимает такого ажиотажа. По его мнению, если о Примадонне никто не будет писать, то пропадет и сама тема разговора.
Знаменитый артист призвал поддерживать тех людей, которые реально работают на государство, реально помогают ему осуществлять «какие-то большие задачи».
Юрий Лоза подчеркнул, что поддерживает специальную операцию России по защите жителей Донбасса и заметил, что самостоятельно проводит определенную «пропаганду» в социальных сетях.
Знаменитый музыкант счел спецоперацию необходимой, однако добавил, что переубеждать в этом коллег, которые сами по себе и так взрослые люди, не намерен, пишет РИА Новости.
В середине сентября Юрий Лоза призвал подвергнуть шоумена Максима Галкина «проклятию памяти».