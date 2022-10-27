Лоза призвал не пиарить покинувших Россию артистов

«В своих соцсетях я веду определенную пропаганду. Я рассказываю людям, что происходит вокруг, как это все устроено. И мои, скажем, четверть миллионов подписчиков, они как-то реагируют на то, что я говорю», – рассказал он.



«Я поддерживаю то, что происходит сейчас у нас вокруг, но я понимаю, что это была необходимость, но объяснить это своим коллегам я не в состоянии. Они вообще как-то не хотят на это реагировать, если они уже сформировали свое мнение, то они взрослые люди и считают, что имеют на это право», – заключил исполнитель.