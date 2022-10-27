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37 минут назад

Лоза призвал не пиарить покинувших Россию артистов

Елена Прошина

Музыкант Юрий Лоза призвал не пиарить уехавших из России исполнителей и отдать предпочтение тем, кто «работает на страну». Об этом сообщает РИА «Новости».

Лоза призвал не пиарить покинувших Россию артистов
Фото: РамблерРамблер

«Девяносто девять процентов моих коллег считают, что они никому ничего не должны, что должны только им. Я с ними общаюсь постоянно. Это как-то общее мнение… Мы должны ограничить наши СМИ в популяризации этих высказываний деятелей культуры», – заявил Лоза.

Он также добавил, что после отъезда из России Аллы Пугачевой его часто просили прокомментировать эту ситуацию.

«Ну поймите, если вы не будете ее пиарить, в принципе и темы для разговора не будет. Давайте будем все-таки пиарить тех людей, которые реально работают на страну, которые реально помогают стране осуществлять какие-то большие задачи», – сказал он.

Лоза подчеркнул, что поддерживает российскую спецоперацию на Украине.

«В своих соцсетях я веду определенную пропаганду. Я рассказываю людям, что происходит вокруг, как это все устроено. И мои, скажем, четверть миллионов подписчиков, они как-то реагируют на то, что я говорю», – рассказал он.

«Я поддерживаю то, что происходит сейчас у нас вокруг, но я понимаю, что это была необходимость, но объяснить это своим коллегам я не в состоянии. Они вообще как-то не хотят на это реагировать, если они уже сформировали свое мнение, то они взрослые люди и считают, что имеют на это право», – заключил исполнитель.

Ранее Юрий Лоза высказался против исключения песен Аллы Пугачевой из эфиров в России.

Шоу-бизнес,Юрий Лоза,Алла Пугачева,
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