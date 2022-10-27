Аврил Лавин постригли в туалете

Певица Аврил Лавин впервые за долгое время сменила имидж. Результатом преображения она поделилась с поклонниками в социальных сетях.

38-летняя Аврил Лавин выложила в личном блоге виде, в котором музыкант Yungblud отстриг ее волосы. Ролик был снят в туалете: она сидела на унитазе, он же забрался на бочок с ножницами.

«Стрижка выглядит отлично! Ты молодец, Yungblud», — написал в комментариях жених Аврил Лавин, рэпер Mod Sun.