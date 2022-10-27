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27 минут назад

Жена сбежавшего в США Никиты Преснякова появилась на съемках «Ледникового периода»

Слово и Дело

Невестка певицы Кристины Орбакайте Алена Краснова вместе с подругой посетила съемки шоу «Ледниковый период».

Жена сбежавшего в США Преснякова появилась на съемках «Ледникового периода»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Супруга Никиты Преснякова, внука скандально известной певицы Аллы Пугачевой, поделилась с подписчиками кадрами со своего посещения проекта «Ледниковый период». Недавно стало известно, что Пресняков-младший уехал в США. Подписчиков возмутило праздное времяпрепровождение Красновой в отсутствие мужа. Фанаты решили, что звезда не испытывает неприятных эмоций в связи с отъездом внука Примадонны.

Ранее в Сети появилась информация о якобы мобилизации Никиты Преснякова. Краснова активно опровергала домыслы СМИ. Она утверждала, что муж находился дома вместе с ней.

Шоу-бизнес,Алена Краснова,Никита Пресняков,Кристина Орбакайте,Алла Пугачева,
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