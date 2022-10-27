Жена сбежавшего в США Преснякова появилась на съемках «Ледникового периода»

Супруга Никиты Преснякова, внука скандально известной певицы Аллы Пугачевой, поделилась с подписчиками кадрами со своего посещения проекта «Ледниковый период». Недавно стало известно, что Пресняков-младший уехал в США. Подписчиков возмутило праздное времяпрепровождение Красновой в отсутствие мужа. Фанаты решили, что звезда не испытывает неприятных эмоций в связи с отъездом внука Примадонны.