На Жанну Эппле подали в суд из-за долга в €204 тыс.

На актрису Жанну Эппле подали в суд. Об этом сообщает mk.ru.

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Иск на артистку подала ее давняя знакомая. Она заявила, что в 2010 году Эппле заняла у нее крупную сумму. Женщина требует взыскать с актрисы сумму оставшегося долга — €204 тыс.

По ее словам, актриса взяла кредит в банке для приобретения недвижимости, но денег не хватило, и тогда Эппле попросила знакомую одолжить. Некоторое время актриса отдавала часть суммы, но вскоре перестала платить. Знакомая обратилась с предложением нотариально зафиксировать оставшуюся часть кредита в виде расписки.