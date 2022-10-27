В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
34 минуты назад

На артистку Жанну Эппле подали в суд из-за долга в €204 тыс.

Газета.Ru

На актрису Жанну Эппле подали в суд. Об этом сообщает mk.ru.

На Жанну Эппле подали в суд из-за долга в €204 тыс.
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Иск на артистку подала ее давняя знакомая. Она заявила, что в 2010 году Эппле заняла у нее крупную сумму. Женщина требует взыскать с актрисы сумму оставшегося долга — €204 тыс.

По ее словам, актриса взяла кредит в банке для приобретения недвижимости, но денег не хватило, и тогда Эппле попросила знакомую одолжить. Некоторое время актриса отдавала часть суммы, но вскоре перестала платить. Знакомая обратилась с предложением нотариально зафиксировать оставшуюся часть кредита в виде расписки.

По некоторым данным, Эппле предложила женщине с неким знакомым, который сообщил, что расписка устарела. После этого женщина решила обратиться в суд. Первое заседание по делу состоится 11 ноября.

Шоу-бизнес,Жанна Эппле,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители