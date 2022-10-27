Baza: на ТНТ отказываются от комедийных шоу из-за отъезда комиков

Telegram-канал Baza рассказал, что на ТНТ приостановили съемки части комедийных шоу. По словам источников канала, связано это с отъездом комиков из страны и с позицией главы ТНТ Тины Канделаки, решившей сосредоточиться на выпуске сериалов.

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Источники Baza заявили, что ТНТ приостановил производство шоу «Импровизация», «Импровизация. Команды», «Где логика» и «Двое на миллион», а новый «Comedy Баттл» перенесли на 2023 год.

Baza отмечает, что в августе канал объявлял кастинг для «Comedy Баттла», но о его результатах не сообщалось.

В конце сентября СМИ писали, что комик Семен Слепаков уехал из России в Израиль.